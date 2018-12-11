» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

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فوزي الشوبكي

المواد الحافظة

قال الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن المواد الحافظة التي يتم إضافتها للأغذية المحفوظة خطر حقيقي وقد تصيب الإنسان بالتسمم في حالة زيادة نسبتها.

وأضاف «الشوبكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة المواد الحافظة قد تصيب الإنسان بالسرطان مع استمرار تناولها في الأغذية مثل السالمون واللانشون والبسطرمة، وغيرها.

وحذر أستاذ التغذية المواطنين من الاعتياد على تناول السندوتشات بصفة يومية لأن المواد الحافظة تتراكم في خلايا الجسم ويظهر أثرها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن بعض الشركات تضيف «أحادى الصوديوم» على بعض الأغذية والتي تصيب الأطفال بخلل ذهني.

وأكد أن بعض سلاسل المحال التجارية تعرض مادة «أحادي الصوديوم» للبيع، وهناك بعض السيدات يشترين تلك المادة لأنها تعطي طعم اللحوم.


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