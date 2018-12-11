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الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عصام الشربيني

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أكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى ، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، فلم يصدر من رئيس الوزراء أى قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

 وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الإعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة فى المجتمع، داعيا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.

الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة لمجلس الوزراء يصدر بصورة يومية تقارير صحفية تنفي جميع الشائعات التي تصدرها بعض الجهات المغرضة لبث البلبلة بين صفوف الشعب المصري وكان آخر هذه الشائعة هو زيادة أسعار البنزين وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا وطالبت المصريين بعدم الالتفات لهذه الشائعات المغرضة التي تؤثر علي عزيمة المصريين وعدم الاعتراف بأي أخبار غير موثوقة وغير صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء .

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