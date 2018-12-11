يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

11 ديسمبر 2018 - 09:00 م

أكد الأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر.

وأضاف "القعيد" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن ": الأمثال الشعبية خلال الاحتلال العثماني لمصر ساهمت في زيادة السكان".

وأوضح "القعيد"، أن تنظيم الإخوان عندما تولي الحكم عام 2012 أوقفوا كافة مشروعات تنظيم الأسرة التي كانت تتم بالدولة، لافتا إلي أن الإخوان كانوا يرون أن تحديد النسل هو بمثابة اعتداء على حقوق المواطنين .