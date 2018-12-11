  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:53 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

آخر الأخبار

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس
يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«القومي للسكان»: «كل 15 ثانية بيتولد طفل»

#

الديهي:الزيادة السكانية سبب المشاكل الاجتماعية

#

حشمت: شغلنا الله بأنفسنا ففشلنا

#

"ساويرس" يجيب عن سؤال مغرد "لماذا تكره الإخوان"

الإخوان

النسل

يوسف القعيد

زيادة سكانية

أكد الأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر.

وأضاف "القعيد" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن ": الأمثال الشعبية خلال  الاحتلال العثماني لمصر ساهمت في زيادة السكان".

وأوضح "القعيد"، أن تنظيم الإخوان عندما تولي الحكم عام 2012 أوقفوا كافة مشروعات تنظيم الأسرة التي كانت تتم بالدولة، لافتا إلي أن الإخوان كانوا يرون أن تحديد النسل هو بمثابة اعتداء على حقوق المواطنين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر