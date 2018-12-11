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صالح جمعة: شقيقي يتهرب مني بعد خسارة الزمالك

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صالح جمعة وعبد الله جمعة
صالح جمعة وعبد الله جمعة

أمير سعد

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الزمالك

الاهلى

صالح جمعة

عبد الله جمعة

تحدث صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بشقيقه عبد الله جمعه، لاعب نادي الزمالك.

وقال «صالح» في حوار مع قناة الأهلي عن شقيقه:"دائماً يتهرب مني بعد هزائم الزمالك، قبل العودة إلى المنزل بعد خسارته مع فريقه يسأل أولاً إذا كنت موجوداً في البيت أم لا، ثم يقرر هل يعود أم يتجه إلى أصدقائه".

صالح جمعة ينتظر شهر يناير المقبل للقيد في قائمة فريقه محلياً والدفاع عن قميص الأهلي في محاولة اقتناص الصدارة التي يحتلها الأبيض بفضل مجهودات لاعبيه الذين من بينهم شقيقه عبد الله جمعة.

وأضاف صالح:"عندما يخسر عبد الله مع الزمالك لا أتركه في حاله، ولذلك يتلاشى دائماً مقابلتي بعد كل هزيمة يتعرض لها فريقه، لكن هناك جزئية خطيرة جداً يتحدث فيها دائماً، وهو تمنيه مواجهة الأهلي في الوقت الحالي".

وتابع لاعب الأهلي:"حذرت عبد الله من أمنيته، وأخبرته أن الأهلي دائماً يعرف كيف يتعامل مع مباريات القمة مهما كانت ظروفه سيئة، لن يظهر الفريق بشكل سيء كما ظهر في مباراة أو أكثر من قبل".

وعن المقارنة مع عبد الله قال صالح:"بالطبع أنا أحرف بكثير منه، هو يدرك ذلك جيداً، وفي خلال حديثه معي يطالبني دائماً بالعودة رغبةً منه في رؤية كرة قدم جميلة مثلما يقول دائماً".

وأنهى لاعب الأهلي:"عندما يكون شقيقك يلعب في النادي المنافس لناديك مباشرةً فإن الأمر ييدو صعباً، لكني سأعمل على تجهيز نفسي للعودة في بداية يناير لارتداء قميص الأهلي".

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