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ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى

عرب وعالم

تصادم طائرتين
تصادم طائرتين

وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مصرع 5 من عناصر سلاح مشاة البحرية (مارينز)، جراء حادث التصادم بين طائرتين تابعتين له قبالة ساحل اليابان، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 6، منذ وقوع الحادث الخميس الماضي.

وذكر سلاح المارينز في بيان، أن البحث توقف عن طاقمي الطائرتين بإعلان مصرع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن إحدى الطائرتين وظلوا في عداد المفقودين.

وكانت إحدى الطائرتين وهي من طراز (هورنت إف إيه 18) تحمل شخصين، جرح أحدهما ولقي الآخر مصرعه على الفور، والأخرى من طراز (هيركيوليس كي سي 130) وكانت تحمل الأشخاص الخمسة الذي أعلن عن مصرعهم اليوم.

ويرتفع بذلك إجمالي ضحايا الحادث إلى 6 أشخاص من بين 7 أشخاص كانوا على متن الطائرتين.

ووقع الحادث، الخميس، بعد أن انطلقت الطائرتان من قاعدة "إيواكاني" قبالة ساحل اليابان، جرّاء خطأ أثناء تدريب على إعادة التزود بالوقود.

وذكر الجيش الأمريكي أنه ما يزال يحقق في ملابسات الحادث.


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