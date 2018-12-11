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«شكري» يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع «البحر الأحمر»

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وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

متابعات - خالد الشرقاوي

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توجه مساء اليوم،  السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

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