«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار

11 ديسمبر 2018 - 10:00 م

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار قيمتها 1.703 مليار دولار.



وحسب الموقع الإلكتروني للبنك فإن أذون الخزانة المقومة بالدولار، مستحقة السداد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019.



وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.

وأوضح المصرف، أن العائد على أذون الخزانة المقومة بالدولار بلغ في المتوسط 3.697 بالمائة ، مقابل 3.297 بالمائة منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ومؤخرا، أعلن المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 695.1 مليون يورو (781.64 مليون دولار) لأجل عام.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.