» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد

11 ديسمبر 2018 - 10:20 م

قررت "السترات الحمراء" النزول إلى الشارع في هولندا، لتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد حكومة رئيس الوزراء مارك روته، والمطالبة بنظام حكم اجتماعي.



وقالت السترات الحمراء، في إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنها ستنظم في مدينة أوترخت، مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة الأحد المقبل.



وأضافت أن مظاهرات السترات الصفراء التي انطلقت من فرنسا، سيطر عليها اليمينيون المتطرفون في هولندا، لذا تم تفعيل "السترات الحمراء".



وشددت السترات الحمراء على أن حكومة رئيس الوزراء مارك روتة "السيئة منذ أعوام" ينبغي أن تنتهي، داعية إلى تأسيس هولندا اجتماعية.



تجدر الإشارة إلى أن متظاهري "السترات الصفراء" في هولندا يواصلون منذ أسبوعين بالتظاهر ضد الحكومة، بدعوة من مجموعات مختلفة وخاصة اليمينية المتطرفة منها، وذلك للاحتجاج على عدة مواضيع مختلفة بينها؛ ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وسن التقاعد والغلاء في قطاعي الصحة والتعليم ومشكلة اللاجئين.

