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إصابة 8 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق وسط رام الله

عرب وعالم

إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله
إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

المصريون ووكالات

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أصيب 8 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي، و4 أخرى بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت أنه تم نقل إصابتين إلى مجمع فلسطين الطبي (حكومي) برام الله، لتلقي العلاج.
ومساء الثلاثاء، اندلعت مواجهات في شارع الإرسال، وسط رام الله، عقب اقتحام قوة إسرائيلية للمنطقة، وشروعها في تفتيش منازل ومؤسسات، ومصادرة كاميرات مراقبة.
واليوم هو الثاني على التوالي الذي تقتحم فيه قوات إسرائيلية المنطقة، وتقتحم مؤسسات فلسطينية رسمية، منها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. 

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