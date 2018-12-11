ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق مؤسسات الحكومة جزئيًا، إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لجداره الحدودي المقترح مع المكسيك.

جاء ذلك وسط نقاش محتدم، خلال اجتماع لترامب مع زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشارلز شومر، وكلاهما من الحزب الديمقراطي المعارض، في البيت الأبيض.

وقال ترامب : "إذا لم يتم توفير التمويل سأغلق الحكومة جزئيًا وأحملكم مسؤولية ذلك"، حسب صحيفة "واشنطن بوست". وإغلاق الحكومة يعني توقف المؤسسات الفيدرالية عن العمل وغياب موظفيها، جراء عدم إقرار الكونغرس موازنة جديدة.



وأضاف ترامب: "وجهات نظرنا متعارضة بشأن هذه القضية.. لكننا سنعتني بأمن الحدود". وأبدى شومر وبيلوسي رغبتهما في تأمين الحدود، لكنهما رفضا فكرة بناء الجدار ورفضا أيضا تهديد ترامب بإغلاق الحكومة. وقبل الاجتماع، كان ترامب قد هدد بتجاوز الكونغرس واستخدام الجيش الأمريكي في بناء الجدار. وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إذا لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لتأمين بلادنا، سيقوم الجيش ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار". وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في وقت سابق، إلى نشر قوات إضافية من الجيش لحراسة الحدود مع المكسيك، حتى استكمال بناء الجدار.ويعد بناء جدار حدودي مع المكسيك، أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها ترامب، في حملته نحو الرئاسة.ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل. -

