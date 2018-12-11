سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

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قتل 4 أشخاص، وأصيب 11 آخرون، الثلاثاء، جراء إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد وسط مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية الفرنسية، فضلا عما ذكرته حكومة إقليم الراين الأسفل، شمالي البلاد.
وأعلنت حكومة الإقليم المذكور أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، مشيرة إلى أنهم يدرسون احتمالية أن يكون الهجوم إرهابيًا، وأن منفذه هرب وجاري البحث عنه في كل مكان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت قناة "يورو نيوز" عن الشرطة أنه تم إطلاق أعيرة نارية وسط ستراسبورغ، دون معرفة الدوافع.
وأفادت أسوشييتد برس أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 على الأقل، قبل أن يرتفع عدد القتلى والجرحى، وأن الادعاء العام فتح تحقيقًا في الحادث باعتباره "عملًا إرهابيًا".
وذكرت الشرطة أنها تشتبه في شخص واحد حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما يزال طليقا.
وأفادت الأنباء أن المشتبه به يبلغ من العمر 29 عامًا، ويعرف باسم "فيش إس"، وأنه مدرج على قائمة المطلوبين، وأنه أصيب قبل هروبه من مكان الحادث.
وتجتذب سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ ملايين السائحين سنويا، حسب "يورو نيوز".
وأضافت "ينبغي على الجميع البقاء في منازلهم وننتظر حتى تتضح الأمور".
كما نشرت وزارة الداخلية بيانا دعت فيه السكان المحليين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.
وجاء في البيان: "ندعو السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث والبقاء في منازلهم، وسنوافيكم تباعا بالمعلومات، وندعكم إلى اتباع إرشادات السلطات".
وأفاد شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة أغلقت جزءا كبيرا من وسط المدينة عقب إطلاق النار.

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