"حماس" تُثمن الجهود التونسية بمتابعة ملف اغتيال "الزواري"

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهود السلطات التونسية في متابعة ملف اغتيال المهندس محمد الزواري.



جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الثلاثاء.