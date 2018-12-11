  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:49 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها

آخر الأخبار

وزير الداخلية
وزير الداخلية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فرنسا: مظاهرات «السترات الصفراء» تحت السيطرة

#

فرنسا تعتقل 700 من متظاهري "السترات الصفراء"

#

تحديد سرعة السيارات على "الدائري الإقليمي"

#

حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بالعمرانية

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير.
وجاءت الحركة كالتالي:
ـ اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر.
ـ اللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مدير أمن الشرقية.
ـ اللواء عبدالله خليفة من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد.
ـ اللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف.
ـ اللواء شريف الطناحي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية
ـ اللواء إسماعيل السيد مدير التدريب والتنمية، واللواء خالد شويته نائبًا.
ـ اللواء محمود الجمسى نائبا لرئيس أكاديمية الشرطة.
ـ اللواء بكر الشربينى مديرا لكلية للدراسات.
ـ اللواء ياسر فهمي مساعدًا لوزير الداخلية للقطاع المالي.
ـ اللواء أحمد عبد المنعم بالمكتب الفني.
كما تضمنت الحركة تعيين اللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة حقوق الإنسان، ونقل اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع تنفيذ الأحكام، وتعيين اللواء شريف جلال، بقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود هندي مديرًا لمباحث الإسماعيلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر