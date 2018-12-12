كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

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حذر الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من خطورة المنتجات التى بها مواد حافظة وخاصة مادة أحادي جلوتومات الصوديوم.
وأوضح "الشوبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض شركات التصنيع الغذائي تستخدم مادة أحادي جلوتومات الصوديوم لإعطاء نكهة اللحوم للخضروات وبعض المخبوزات، والذي يتحول في الجسم لحمض الجلوتمين، والذي يدمر خلايا المخ، وحال تناول الأطفال لهذه المنتجات يُصابوا بالتخلف العقلي.
وناشد أستاذ التغذية المستهلكين بالتأكد من عدم وجود مادة أحادي جلوتومات الصوديوم، وحال تواجدها تكون متواجدة بكميات قليلة جدًا.
وأضاف أن بعض ربات المنزل يقوموا بشراء مادة أحادي جلوتومات الصوديوم نفسها؛ لإضافتها للطعام لإضافة نكهة اللحوم، وهي ضارة جدًا على الأطفال.


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