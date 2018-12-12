  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:48 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

برلمانية: هذا الأمر سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة

الحياة السياسية

بسنت فهمي
بسنت فهمي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ريهام سعيد تسب منتقديها بلفظ خارج

#

إحياء تصريح لـ"رونالدو" انتقد فيه "ميسي"

أكدت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اجتماع مجلس النواب  بوزير المالية كان من أجل مناقشة عدة نقاط منها ميزانية الدولة، معلقة:  لحد إمتى هنفضل نقول معندناش إيرادات".
وأوضحت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها طالبت الوزير بإيجاد حلول لزيادة إيرادات الدولة، حيث يوجد قطاعات كثيرة في الدولة مثل المهن الحرة "الأطباء والمهندسين والمحامين والمكاتب الخاصة لا يتم فرض ضرائب عليها، مشيرة إلى أن إضافة هذه الفئات إلى منظومة الضرائب ستعطي دخل مختاف تمامًا للدولة المصرية، متابعة: " لازم يتاخد من دول ضرائب وليس الموظف فقط".
وأشارت إلى أن دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة، متابعة: "إحنا مش هنفضل طول عمرنا مديونيين بسبب الميزانية لازم يبقى فيه مصادر أخرى نجيب منها إيرادات للدولة".
وأردفت بالقول إن  هناك قروض ومنح حصلت عليها الدولة ولم تستخدم، مؤكدة أن البرلمان لديه حصر بهذه القروض والمنح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر