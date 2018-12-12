» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم

12 ديسمبر 2018 - 12:38 ص

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الهيئة تنظر نتائج تحقيقات النيابة العامة حول واقعة تصوير المصور الدنماركي أعلى قمة الهرم الأكبر، مؤكدًا أنه لا يمكن التعليق على الواقعة قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.



وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم محاسبة المخطئ، معلقا: "نحترم نتائج التحقيقات أى كانت".



وأضاف أنه تم تفريغ الكاميرات في الأهرامات وأرسالها إلى النيابة العامة، لمعرفة إذا ما كان الفيديو جرى تصويره هذا العام أو في عام 2012 أو في الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011"، لاسيما أن النظام الجديد لكاميرات المراقبة تم دعمه منذ عام تقريبًا، وهناك شاشات عرض للمراقبة".

