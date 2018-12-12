توتنهام يتعادل مع برشلونة ويتأهل لثمن النهائي الأوروبي

12 ديسمبر 2018 - 01:24 ص

انتزع فريق توتنهام الإنجليزي، الثلاثاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتعادل توتنهام مع مضيفه برشلونة الإسباني بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.



بادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة السابعة عبر الفرنسي عثمان ديمبلي، إلا أن توتنهام أدرك التعادل في الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي لوكاس مورا.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل انتر ميلان الإيطالي مع ضيفه ايندهوفن الهولندي بهدف لكل منهما.



وتقدم ايندهوفن بهدف في الدقيقة 13 عبر المكسيكي هيرفينغ لوزانو، وأدرك الانتر التعادل في الدقيقة 73 عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



بذلك، ارتفع رصيد برشلونة إلى 14 نقطة، يليه توتنهام برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الانتر، وأخيرًا ايندهوفن برصيد نقطتين.

