سان جيرمان الفرنسي يتأهل لثمن النهائي الأوروبي

12 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب سان جيرمان على ضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة.



بذلك، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تذيل النجم الأحمر الترتيب برصيد 4 نقاط.



أنهى سان جيرمان صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الأوروغوياني أدينسون كافاني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقتين 10 و40.

