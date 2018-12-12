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شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي

الرياضة

ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي

المصريون ووكالات

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انتزع فريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بطاقة العبور والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه نابولي الإيطالي بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.
بنتيجة تلك المباراة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط ليحتل بها وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن نابولي، ويتأهل مع باريس سان جيرمان الفرنسي للدور الـ16.
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول، حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.
وانتظرت جماهير ليفربول حتى الدقيقة 34 لينجح صلاح في إحراز هدف التقدم لأصحاب الديار ليخرج الفريق الإنجليزي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني ليخرج ليفربول فائزًا بالثلاث نقاط. 


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