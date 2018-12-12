المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

12 ديسمبر 2018 - 02:07 ص

كشف المصور الدنماركي صاحب «الفيديو الجنسي» المصور فوق قمة الهرم الأكبر خوفو تفاصيل مثيرة حول الواقعة، وروى المصور أندرياس هفيد لصحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية تفاصيل تسلقه الهرم لالتقاط الصور الإباحية على قمته، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».



قال المصور البالغ 23 عاما: «كنت أحلم طيلة سنوات بتسلق الهرم الأكبر، وكانت تراودني دوما فكرة التقاط صورة عارية فوق قمته، والآن أنا حزين للغاية لغضب بعض الأشخاص مني».



وحسب ما يرويه الشاب للصحيفة، فقد ذهب إلى الهرم في المرة الأولى بصحبة صديقة نرويجية وحاول إقناع الأمن بأنه سيلتقط صورا عادية من قمة الهرم، فرفض الحراس وشكوا في أمرهما.



ورجع الاثنان وقضيا بعض الوقت في القاهرة، يفكران في حيلة جديدة، وذهبا للمحاولة الثانية وحين حاولا التسلق استوقفهما الأمن داخل منطقة الأهرامات، وبعدما خضعا للاستجواب في أحد أقسام الشرطة، ثم أطلق سراحهما دون إجراءات لاحقة.



ورغم سفر صديقته إلى النرويج، إلا أن فكرة تسلق الهرم والتقاط صور عارية فوقه ظلت تراوده، فاتصل بصديقة له في الدنمارك، ووافقت، على حد قوله.



وأضاف: «في نهاية نوفمبر الماضي، ذهبت إلى هضبة الجيزة، وسلكت طريقا مختلفا بعيدا عن الأمن وكنت أكثر وعيا من المرة السابقة، وانتظرنا قليلا حتى قلت حركة السياح في الهضبة. انتظرنا زهاء ساعة ونصف حتى تأكدنا تماما من خلو الهرم من السياح، ثم تحركنا لنتسلق الهرم الأكبر، ووصلنا للقمة بعد 25 دقيقة فقط».



وتابع: «شعرنا بسعادة غامرة بعد بلوغنا القمة، وذلك كان تتويجا لعمل جهيد، وكانت الفكرة الأفضل، وكل ما كان ينقصنا هو زجاجة فودكا».



وذكر هفيد في مفاجأة كبيرة أنه لم يمارس الجنس مع صديقته على قمة الهرم، موضحا أن ما حدث هو «مجرد مشهد، وتم التقاط الصورة ونحن عاريان فقط».



وتابع حديثه: «لم أقصد أبدا السخرية من رمز ديني أو تاريخي، أنا فقط ألتقط الصور، لن أسافر إلى مصر في الفترة المقبلة حتى لا يتم القبض على هناك».

