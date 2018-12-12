  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:35 م
بحث متقدم
جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

ترامب وستورمي دانيلز

ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

فيلم والاثار

التحقيقات تكشف مفاجأة فى فيديو الهرم الإباحى

صورة الخبر

«المكسيك» وراء تهديد "ترامب" للديمقراطيين

العثور على قنبلة قرب كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

برشلونة وريال مدريد

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

صلاح

بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

ارشيف

"مكافحة العنف" تحتجز مكاتب باريس سان جيرمان

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن "خاشقجي"

مفاجأة مدوية عن فستان الـ200 مليون جنيه يكشفها مصممه

الصفحة الأخيرة

هاني البحيري
هاني البحيري

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

#

الجمارك: 4.4 مليار إجمالي جمارك الإسكندرية خلال نوفمبر

#

مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه

#

جمارك الإسكندرية تحصّل 322.6 مليون جنيه "رسوم سيارات" في أكتوبر

هاني البحيري

فستان نيكول سابا

كشف مصمم الأزياء هاني البحيري مفاجأة مدوية عن الفستان الذي صممه للفنانة نيكول سابا ، والذي يبلغ سعره 200 مليون جنيه .

وقال "البحيري" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "قمنا بتصميم الفستان للفت النظر للأزياء المصرية .. صممت الفستان بنفسي وقمنا بوضع حراسة خاصة علىه لحين وصوله الفندق وقيام الفنانة نيكول سابا بارتدائه".

وأضاف: "سر غلاء الفستان هو المجوهرات الموجودة به .. هذه المجوهرات استعرناها من صاحبها لتصميم الفستان وبعد انتهاء الديفيليه قمنا بخلعها وإعادة تسليمها لصاحبها مرة أخرى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة
» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير
» "الشروق" تحتضن مقر "كاف" الجديد
» إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ "جيما" الإثيوبي
» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت
» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "صلاح" عقب أدائه الرائع أمام نابولي؟
» سيدة تجد شيئا صادمًا في وجبة "كنتاكي" .. والمطعم يفاجئها برده
» القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر