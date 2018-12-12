مفاجأة مدوية عن فستان الـ200 مليون جنيه يكشفها مصممه

12 ديسمبر 2018 - 06:57 ص

كشف مصمم الأزياء هاني البحيري مفاجأة مدوية عن الفستان الذي صممه للفنانة نيكول سابا ، والذي يبلغ سعره 200 مليون جنيه .



وقال "البحيري" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "قمنا بتصميم الفستان للفت النظر للأزياء المصرية .. صممت الفستان بنفسي وقمنا بوضع حراسة خاصة علىه لحين وصوله الفندق وقيام الفنانة نيكول سابا بارتدائه".



وأضاف: "سر غلاء الفستان هو المجوهرات الموجودة به .. هذه المجوهرات استعرناها من صاحبها لتصميم الفستان وبعد انتهاء الديفيليه قمنا بخلعها وإعادة تسليمها لصاحبها مرة أخرى".



