مفاجأة مدوية عن فستان الـ200 مليون جنيه يكشفها مصممه

أحمد عادل شعبان
كشف مصمم الأزياء هاني البحيري مفاجأة مدوية عن الفستان الذي صممه للفنانة نيكول سابا ، والذي يبلغ سعره 200 مليون جنيه .
وقال "البحيري" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "قمنا بتصميم الفستان للفت النظر للأزياء المصرية .. صممت الفستان بنفسي وقمنا بوضع حراسة خاصة علىه لحين وصوله الفندق وقيام الفنانة نيكول سابا بارتدائه".
وأضاف: "سر غلاء الفستان هو المجوهرات الموجودة به .. هذه المجوهرات استعرناها من صاحبها لتصميم الفستان وبعد انتهاء الديفيليه قمنا بخلعها وإعادة تسليمها لصاحبها مرة أخرى".
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