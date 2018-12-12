رسالة مستفزة من لاعب الزمالك .. ونجم الأهلي يصدمه

أحمد عادل شعبان
كشف صالح جمعة - النجم العائد إلى الأهلي - تفاصيل أغرب حوار دار بينه وبين شقيقه عبدالله - جناح الزمالك - خلال الأيام الماضية .
وقال "صالح" خلال لقاء مع قناة "الأهلي" : "عبدالله شقيقي أخبرني أنه يريد أن يلعب الزمالك مع الأهلي هذه الفترة باعتبار أن مستوى الأهلي متراجع وأن الزمالك يستطيع الفوز على الأهلي بسهولة".
وأضاف: "قلت له إن مباريات القمة لها حسابات خاصة ولا تقاس بتلك الطريقة".
وتابع: "قلت له أيضًا إن الأهلي يستطيع الفوز على الزمالك في أي وقت وأي ظروف ومهما كان مستوى لاعبيه".
واستدرك: "قبل مباريات القمة يكون تركيز الفريق في أعلى مستوى ومستحيل أن يكون أداء الأهلي ضعيفا".
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