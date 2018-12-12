  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:33 م
بحث متقدم
جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

ترامب وستورمي دانيلز

ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

فيلم والاثار

التحقيقات تكشف مفاجأة فى فيديو الهرم الإباحى

صورة الخبر

«المكسيك» وراء تهديد "ترامب" للديمقراطيين

العثور على قنبلة قرب كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

برشلونة وريال مدريد

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

صلاح

بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

ارشيف

"مكافحة العنف" تحتجز مكاتب باريس سان جيرمان

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن "خاشقجي"

ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة

الصفحة الأخيرة

القلعاوي
القلعاوي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول»

#

وفاة الفنان «محمود القلعاوي»

#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

مقتل 20 جنديًا بهجوم لطالبان في أفغانستان

محمود القلعاوي

إحسان القلعاوي

رحل الفنان محمود القلعاوي أول أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 سنة .

وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:

1- ولد عام 1939.

2- حصل على ليسانس الحقوق عام 1964.

3- عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح.

4- كانت أول مشاركاته السينيمائية عام 1971 في فيلم "لعنة امرأة".

5- كما قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، كان من أكثرها شعبية دوره في مسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي، و"أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو"، "واحد لمون والتاني مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق " و"دون كيشوت".

6- والده هو الفنان عبد الحليم القلعاوي.

7- شقيقته الفنانة إحسان القلعاوي.

8- أخر أعماله كانت عام 2013 من خلال مسرحية "كناس وناس".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة
» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير
» "الشروق" تحتضن مقر "كاف" الجديد
» إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ "جيما" الإثيوبي
» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت
» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "صلاح" عقب أدائه الرائع أمام نابولي؟
» سيدة تجد شيئا صادمًا في وجبة "كنتاكي" .. والمطعم يفاجئها برده
» القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر