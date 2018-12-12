تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

12 ديسمبر 2018 - 09:17 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية فسجل سعر الدولار الأمريكي 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.97 جنيها مصريا للشراء، وهو نفس المعدل الذي يشهد ثباتا منذ عدة أيام.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 17.78 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.88 جنيها مصريا للشراء، وبنك مصر 17.79 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.89 جنيها مصريا للشراء، والبنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.95 جنيها مصريا للشراء، وبنك CIB سجل 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء، وبنك كريدي أجريكول سجل 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء.