سموحة يسعى للثأر من "سيد البلد"

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يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلاً عن نظيره سموحة، فى الخامسة عصر اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى طارق يحيى المدير الفنى لسموحة، فى الثأر وخطف نقاط المباراة بعدما خرج منذ أيام قليلة من بطولة الكأس على يد الاتحاد.

فيما يأمل حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد، فى مواصلة قطار النتائج الجيدة فى الفترة الأخيرة والزحف نحو صدارة الدوري فى ظل النتائج الجيدة التى قدمها الفريق عربيًا ومحليا. 

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول الدوري برصيد 20 نقطة وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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