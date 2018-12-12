شقيق الإسلامبولي لغنيم: "الجماعة لن تقبل منك التخوين"

12 ديسمبر 2018 - 09:38 ص

هاجم محمد شوقي الإسلامبولي القيادي بالجماعة الإسلامية تصريحات القيادي الإخواني وجدي غنيم، التي اتهم فيها الجماعة الإسلامية بالتخوين والتكفير.

وكان الإسلامبولي قد علي حسابه في تويتر : " حزنت لدعوى الشيخ وجدي غنيم على الجماعة الإسلامية..وأذكره بقوله تعالي : " فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وقال الإسلامبولي في تدوينته أيضا: "نقبل منكم النصيحة ولا نقبل التخوين والتكفير.. ما يسيء لإخواني في الجماعة الإسلامية في الداخل يسيء لي ولإخواني بالخارج.. ويكفينا وإخواننا ما يصيبنا من شرور".

كما هاجم القيادي بالجماعة ممدوح علي يوسف تصريحات غنيم الأخيرة، والتي تسببت في إساءة للجماعة الإسلامية، بحسب قوله.

وكتب يوسف علي صفحته علي الفيس بوك : " سمعت الإصدار الأخير من الشيخ وجدي غنيم وتكلمه على الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ، وحقيقة ساءني إساءة بالغة اتهامه لبعض إخواني بالنفاق والخيانة وهذا اتهام باطل فيه تجني على إخوة من خير العاملين لدين الله".

وأضاف: " وأسأل الله تعالى أن ينير بصيرته وأن يحفظ العاملين لدين الله جميعاً .. وأن يصلح بين عباده المؤمنين" ، مؤكدا أن الله مطلع على القلوب وأن هناك يوماً سنقف فيه أمام الله تعالى يأخذ لكل ذي حقٍ حقه".

يأتي هذا عقب تصريحات طه الشريف العضو السابق بالهيئة العليا لحزب البناء والتنمية ، والتي أكد فيها أن الجماعة الإسلامية وقياداتها حافظت على اتزان النفس وعفة اللسان حينما كانت جماعة الإخوان تزايد على الجماعة الإسلامية في محنتها تزلفا وتقرباً من السلطة حتى قال كبيرهم في نهاية الثمانينات "إننا نجدد البيعة للرئيس مبارك ولي نعمتنا".

وأضاف الشريف: حينما راجعت تسجيل السيد "غنيم" الأخير وجدته وللأسف يردد مجموعة من الأكاذيب وكأنها حقائق ومسلّمات مثل قوله المزعوم عن الحزب " إننا لا ننضوي تحت التحالف المؤيد لمرسي " وهذه الجملة لم ترد في بيان الحزب.

وأوضح أنه لا يكلف نفسه حينما يردد تلك الأكاذيب التي يبني عليها اتهاماته أن يطالع ما قاله الحزب بصفحته الرسمية أو صدر عن رئيس مجلس شوري الجماعة عبر حسابه الشخصي، لكنه يتبنى تلك الأكاذيب التي تروق لنفسيته وللشحنة الكامنة في جوفه فيترك وضوح الكلمات في مبانيها ويُبحر إلى المعاني التي تبثها بعض الصحف والفضائيات زوراً وكذباً.

وأشار إلي أن غنيم يخضع في أيدلوجيته التي تتلخص في الصدع دوما بحالة الاستعلاء المغلوط بالإيمان في معاملة المخالفين والمختلفين في العقائد كالنصارى واليهود أو المخالفين في الأراء كبقية القوى الوطنية من ليبراليين ويساريين وغيرهم تلحظها في تهكمه على دعاوى الاصطفاف الوطني وقبول الآخر التي دائما ما يؤكد عليها حزب البناء والتنمية .

وكان غنيم قد نشر علي حسابه علي تويتر وصفحته بالفيس بوك مقطع فيديو يرد فيه علي الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلي أنه كتب أيضا : " ألم أقل لكم إن حزب الجماعة الإسلامية فى مصر خائن ومنافق"!

وقد ازدادت حدة الردود بين غنيم وأعضاء الجماعة الإسلامية عقب انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، حيث أكد رئيس شوري الجماعة أن الزمن قد تجاوز مرحلة تكوين التحالف ، وصار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات ، ما استدعي تفكيرا جديدا في التعامل مع الأزمة وبالتالي لم يعد ثمة جدوي من التواجد في هذا التحالف ولم يعد للجماعة وجود فيه.