المشاط: رؤية المملكة ستكون أحد المحاور المهمة لتطوير السياحة العربية

12 ديسمبر 2018 - 09:43 ص

أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن اجتماع وزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية اليوم يعتبر مكملاً لاجتماع المجلس الوزارى الذى تم عقده أمس، مقدمة الشكر للأمير سلطان بن سلمان على الرؤية التى قدمها، مؤكدة أن المزج الحقيقى بين السياحة والثقافة سيكون له أثر كبير فى تطوير القطاعين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأشارت إلى أن دمج رؤية المملكة العربية السعودية الخاصة بالربط بين قطاعي السياحة والثقافة، سيكون من المحاور المهمة في تطوير وتحديث استراتيحية السياحة العربية والتى تم تكليف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بها أمس خلال اجتماع المجلس الوزارى لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وعلى أن تطرح خلال الثلاثة أشهر المقبلة على أعضاء المجلس الوزارى العربى للسياحة.

وأكدت الوزيرة أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الرائدة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن تحديث وتطوير هذه الصناعة بالاستعانة بالمنصات الرقمية، كأحد أهم أدوات التواصل الآن، سيفتح مجالات جديدة من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل فى مجال السياحة.

يأتي ذلك على هامش الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.