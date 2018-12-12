رسميًا.. قبول استقالة "فييرا" من تدريب "الدراويش"

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مصطفى الفقى

مكتبةالاسكندرية

وافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على قبول استقالة البرازيلى يوسف فييرا من تدريب الفريق، بعد الهزيمة التى تلاقها بالأمس أمام الرجاء المغربي وتوديع البطولة العربية.

وخسر الإسماعيلي فى المباراة التى جمعته بالأمس أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس زايد.

ويدرس مجلس الإدارة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين استقر مجلس الإدارة ولجنة الكرة على مدير فني أجنبي لقيادة الفريق المرحلة المقبلة.

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