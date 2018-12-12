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لـ رويترز:

"ترامب":" ما زالت على موقفى مع ولي العهد السعودى

عرب وعالم

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقوفه بجانب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي ومطالبات أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب بإدانة الحاكم الفعلي للمملكة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز"، رفض "ترامب" التعليق على ما إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان متواطئا في جريمة قتل خاشقجي أم لا؟، لكنه أوضح دعمه له منذ مقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال ترامب في مقابلة في مكتبه في البيت الأبيض، لـ"رويترز" إن بن سلمان قائد المملكة العربية السعودية كان حليفًا جيدًا جدًا لنا".

وعندما سألته رويترز إذا كان وقوفه إلى جانب المملكة يعني وقوفه إلى جانب الأمير، المعروف في الغرب باسم "MBS "، قال "ترامب": "حسنًا، يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وادعت مصادر مقربة من المحكمة الملكية لـ"رويترز" أن "بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية يسعون لمنع محمد بن سلمان من تولي العرش بعد والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وبأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دورًا حاسمًا في ذلك الأمر".

وعن هذا الشأن، علق ترامب: "لم أسمع ذلك"، مضيفًا "بصراحة، لا يمكنني التعليق عليها لأنني لم أسمع ذلك على الإطلاق، ففي حقيقة الأمر، إذا كان وصل إلى مسامعي شيء فهو أنه متمكن من السلطة".

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة من مؤيديه من الجمهوريين في مجلس الشيوخ حول هذه القضية، لاسيما بعد أن أطلعتهم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، على تسجيلات الحادث.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، وهو حليف ترامب، في الأسبوع الماضي: "يجب أن تكون أعمى عن عمد لعدم توصلك إلى استنتاج مفاده أن حادث مقتل خاشقجي تم تنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة "بن سلمان".

ونوه "جراهام" وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ ممن دعموا التحالف الأمريكي السعودي على مر السنين بأن "ترامب يجب أن يفرض المزيد من العقوبات بعد أن استهدفت الجولة الأولى من الإجراءات 17 سعوديًا لدوره في قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر".

وفي الوقت الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع في قرار مشترك يدين ولي العهد بالقتل، وهو أمر يتعين على الرئيس توقيعه أو نقضه إذا أقره الكونجرس، قال ترامب إنه سيجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع لمناقشة الأمر.

وتابع "ترامب"، في مقابلته أنه يأمل ألا يقترح أعضاء مجلس الشيوخ إيقاف بيع الأسلحة للسعوديين، وهي الاتفاقات التي خاضها بصرامة لإنقاذها منذ أن تسربت تفاصيل مروعة عن مقتل خاشقجي من قبل تركيا.

وتأتي تصريحات ترامب هذه بينما أعلن مصدر في مجلس النواب الأمريكي أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل ستقدم اليوم الأربعاء إحاطة لقادة مجلس النواب ورؤساء لجان الأمن القومي في المجلس بشأن قضية مقتل خاشقجي.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر أنه "يسعى للتصويت على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي المسئولية عن قتل خاشقجي.

وعقبت الصحيفة إن مشروع القرار غير ملزم، لكنه يمثل صفعة للرئيس ترامب الذي رفض إلقاء اللوم على محمد بن سلمان رغم تقييم "السي.آي.أي" الذي أشار إلى تورطه في اغتيال خاشقجي.

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