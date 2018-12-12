  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:33 م
بحث متقدم
جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

ترامب وستورمي دانيلز

ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

فيلم والاثار

التحقيقات تكشف مفاجأة فى فيديو الهرم الإباحى

صورة الخبر

«المكسيك» وراء تهديد "ترامب" للديمقراطيين

العثور على قنبلة قرب كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

برشلونة وريال مدريد

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

صلاح

بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

ارشيف

"مكافحة العنف" تحتجز مكاتب باريس سان جيرمان

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن "خاشقجي"

وزيرة الثقافة: السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة

الصفحة الأخيرة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب في مكتبة الإسكندرية

#

المشاط: رؤية المملكة ستكون أحد المحاور المهمة لتطوير السياحة العربية

#

المشاط: 10% من الدخل المحلى العالمى من السياحة

#

تتبعت تنظيم داعش ووجدتهم يروجون لأنفسهم بالقنوات الإباحية

أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أهمية المحافظة على صيانة وتطوير المواقع الأثرية والتراثية التى تحمل قيمة عربية كبرى، مؤكدة أهمية وجود نقطة التقاء مشتركة بين السياحة والثقافة حيث يعتبران كلاهما وجهان لعملة واحدة لتحقيق تنمية اقتصادية للدول العربية.

وأكدت أهمية الاستفادة من التراث الثقافى لتعزيز الانتماء لدى الشعوب، لافتة إلى أن قطاعى السياحة والثقافة لديهما قدرة كبيرة على المساهمة فى دعم الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك علي هامش  الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.


تقييم الموضوع:
شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة
» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير
» "الشروق" تحتضن مقر "كاف" الجديد
» إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ "جيما" الإثيوبي
» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت
» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "صلاح" عقب أدائه الرائع أمام نابولي؟
» سيدة تجد شيئا صادمًا في وجبة "كنتاكي" .. والمطعم يفاجئها برده
» القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر