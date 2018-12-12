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بالصور.. اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب في مكتبة الإسكندرية

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وزراء السياحة والثقافة العرب
وزراء السياحة والثقافة العرب

أمينة عبد العال

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شاركت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والذى تم خلاله مناقشة الرؤية المقدمة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

جاء الاجتماع اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى للسياحة التى ترأستها مصر وعقدت أمس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وشارك في الاجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من وزراء السياحة والثقافة من الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع توقيع اتفاق نوايا بين وزارتى السياحة والتخطيط والإصلاح الإدارى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحيرى والمنظمة العربية للسياحة والخاصة بإنشاء حاضنات ريادة الأعمال لدعم المشروعات الابتكارية التي تخدم قطاع السياحة.

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شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب


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