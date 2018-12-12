تعليق "كلوب" على تأهل ليفربول لدور الـ16 فى "شامبيونز ليج"

12 ديسمبر 2018 - 10:22 ص

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم محمد صلاح بعد تسجيله هدفًا الفوز في مرمى نابولي، وقياده فريقه لدور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال "كلوب" فى تصريحاته له عقب اللقاء: "لست متأكدًا إذا كان هناك مدرب أكثر فرحًا وفخرًا بفريقه أكثر مني، لست متأكدا إذا كان يعرف نابولي من نحن، محمد صلاح سجل هدفًا رائعًا، لا يصدق تصدي أليسون، نابولي وجدوا فريقًا مستعدًا لهم الليلة، واستطعنا التأهل".