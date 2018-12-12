أغرب تصريح من "مبروك عطية" عن الهاتف المحمول

12 ديسمبر 2018 - 10:28 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه لا يحق للزوجة الاطلاع على هاتف زوجها أو العكس لأن بعض الظن إثم، موضحًا أن الهاتف ملكية خاصة للشخص.

وأضاف عطية أن استخدام الهاتف المحمول في أمور غير ضرورية يهدد استقرار الأسرة، معقبًا: "الأمور الهايفة بتغضب ربنا، لو قولنا ألو 3 مرات يبقى بنغضب ربنا".

وتابع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا على عتبة الإسلام، ولم ندخل بيت الإسلام حتى الآن، معقبًا: "كلنا واقفين على العتبة".