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رسميًا.. الأمن ينقل مباراة الزمالك والقطن لـ"برج العرب"

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الزمالك
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أخطر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك رسميًا بنقل مباراة القطن التشادي بكأس الكونفدرالية والمقرر لها السبت المقبل لملعب برج العرب بدلاً من بتروسبورت.

جاء ذلك بعدما طلبت مديرة أمن القاهرة، نقل المباراة لملعب برج العرب بسبب التواجد الجماهيري الكبير المتوقع حضوره للزمالك.

وقام مسئولو الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور المباراة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى:

100 جنيه للمقصورة الرئيسية و50 جنيهًا للدرجة الأولى و40 جنيهًا للدرجة الثانية و30 جنيهًا للدرجة الثالثة "الموحدة".

وسيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول، غدًا الخميس الثامنة صباحا.

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