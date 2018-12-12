الإدارية تحيل طبيبا وموظفين بطب المنيا للمحاكمة

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المنيا

النيابة الادارية

تزوير الشهادات

طب المنيا

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة طبيب مقيم بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف للمحاكة العاجلة، ومسئول الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا و ومدير شئون الطلبة والخريجين بكلية الطب جامعة المنيا، لمجلس التأديب بجامعة المنيا وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك على خلفية تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وبيان درجات المواد الخاصين بالمتهم الأول المنسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا، واستعمالهما فيما زورا من أجله.

 وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة بشأن قيام طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم شهادة بكالوريوس الطب والجراحة، وكذا بيان درجاته خلال المراحل الدراسية منسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا، متضمنين بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد الالتحاق بالزمالة المصرية، وباستعلام اللجنة المذكورة من كلية الطب جامعة المنيا عن مدى صحة شهادة البكالوريوس المقدمة من الطبيب، وبيان الدرجات فأفادت الكلية بمخالفتهم للحقيقة.

 


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