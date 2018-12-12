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في إندونسيا:

حظر إعلان لفريق نسائي بسبب الملابس المثيرة

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وكالات- الدويني فولي

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حظرت لجنة البث الإندونيسية إعلانًا تلفزيونيًا للفريق الغنائي النسائي الكوري الجنوبي الشهير بلاك بينت، وذلك بسبب ارتداء عضواته ملابس مثيرة.

وتم حظر الإعلان، الذي يروج لمتجر شوبي على شبكة الإنترنت، عقب أن تقدمت سيدة بدعوى أعربت فيها عن قلقها بشأن عرض الإعلان أثناء عرض برامج الأطفال.

وقال المتحدث باسم اللجنة هاردلي ستيفانو اليوم الأربعاء " الإعلان لم يلتزم بالأحكام المتعلقة باحترام قواعد اللياقة".

وأضاف ستيفانو أن اللجنة طلبت من شوبي سحب الإعلان واستخدام إعلان جديد" لا يحدث تصورات سلبية".

وأشار إلى أن اللجنة سوف تفرض عقوبات على المحطات التلفزيونية المحلية التي سوف تستمر في إذاعة الإعلان. ولم يوضح ستيفانو العقوبات التي تنتظر المخالفين.

وقد قع أكثر من 114 ألف شخص على الالتماس الذي بدأته مايمون هيراواتي، للمطالبة بوقف عرض الإعلان.

وجاء في الالتماس" يتم عرض الإعلان كل بضعة دقائق أثناء عرض برنامج " تايو ذا ليتل باص" للأطفال".

وأضاف الالتماس" ما هي الرسالة التي يريدون إيصالها لهذه الأرواح البريئة؟ هل يريدون منهم أن يعرفوا أن ارتداء الأزياء المثيرة يمكن أن يجعلهم مشهورين؟ وأن التركيز على جسد المرأة أمر جيد؟".

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