فرنسا تشن أعنف هجوم على داعش منذ معركة فيتنام

12 ديسمبر 2018 - 11:01 ص

أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة فى العراق العقيد جوناثان بايروم، أن المدفعية الفرنسية شنت أعنف هجوم على تنظيم "داعش" على حدود العراق منذ 3 أشهر وهو الأعنف منذ معركة فيتنام.

وقال بايروم فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز " العراقية اليوم "الأربعاء ": إن "الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير، فى منطقة القائم فى العراق"، لافتا إلى أنه "خلال فترة الخمسة أشهر الماضية، أطلقت المدفعية البحرية واحدة من اعنف الهجمات منذ حرب فيتنام".

ويأتى هذا التصريح بعد الهجوم بإطلاق النار الذى يعتقد أن تنظيم "داعش" الارهابى قد شنه على مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.