القوات المسلحة تعلن القضاء على 24 تكفيريا بالعملية الشاملة

12 ديسمبر 2018 - 11:13 ص

أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم "30" بشأن العملية الشاملة سيناء 2018.

وتضمن البيان نتائج المداهمات التى تمت الفترة الماضية، ومن أبرزها، قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة بإحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة وكرة وسيارة بشمال سيناء، وتدمير 61 عربة دفع رباعى، على الحدود الغربية والجنوبية.

كما تم القضاء على 3 أفراد شديد الخطورة بالظهير الصحراوى، والقضاء على 24 عنصرًا تكفيريًا مسلحًا شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع القوات، وعثر بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر.