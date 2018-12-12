بسبب التليفون..عاطل يهشم رأس شقيقته فى الإسكندرية

12 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

أقدم عاطل على قتل شقيقته ضربًا بـ"الشومة"، داخل الشقة سكنهما بمنطقة غبريال شرقي الإسكندرية، لشكه في سلوكها، بعد أن شاهدها تتحدث في الهاتف المحمول.

وردت معلومات لقسم شرطة ثان الرمل من الأهالي يفيد بوفاة فتاة داخل الشقة سكنها بشارع بن هريرة بمنطقة غبريال، وتبين وجود جثة "إيمان.م.م" 18 عامًا، مسجاة أعلى سرير حجرة نومها، ترتدي كامل ملابسها، وبها كدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدها "مسعود.م.أ" 65 عاما، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، قرر قيام نجله "محمد" 25 عامًا، عاطل، السابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة، أقراص مخدرة، مشاجرة" بالتعدي على شقيقته المتوفاة بالضرب بعصا "شومة" محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، لشكه في سلوكها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.