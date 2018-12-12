  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

ترامب وستورمي دانيلز

ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

فيلم والاثار

التحقيقات تكشف مفاجأة فى فيديو الهرم الإباحى

صورة الخبر

«المكسيك» وراء تهديد "ترامب" للديمقراطيين

العثور على قنبلة قرب كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

برشلونة وريال مدريد

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

صلاح

بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

ارشيف

"مكافحة العنف" تحتجز مكاتب باريس سان جيرمان

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن "خاشقجي"

أول تصريح لزعيم الجماعة الإسلامية: "تجاهلوا وجدي غنيم"

الحياة السياسية

أول تصريح لزعيم الجماعة الإسلامية: "تجاهلوا وجدي غنيم"
أول تصريح لزعيم الجماعة الإسلامية: "تجاهلوا وجدي غنيم"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شقيق الإسلامبولي لغنيم: "الجماعة لن تقبل منك التخوين"

#

غنيم يهاجم الجماعة الإسلامية: "خونة ومنافقين"

#

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان

#

بالفيديو.. النجار لـ"وجدي غنيم": "أنت مريض"

الجماعة الإسلامية

وجدي غنيم

أسامة حافظ

في أول تصريح لـ"أسامة حافظ" رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد ترك تحالف الإخوان، الذي تسبب في معركة بين الجماعة ووجدي غنيم أحد قيادات جماعة الإخوان، طالب حافظ بتجاهل هجوم غنيم على الجماعة الإسلامية.

 وكتب حافظ على حسابه على "تويتر": "كنت أتمنى ألا يفسد وجدي غنيم ما بيننا، وكنت أتمنى من الجميع تجاهله".

يأتي هذا عقب تصريحات غنيم التي اتهم فيها الجماعة بالتخوين والتكفير، حيث وصف حزب البناء والتنمية قائلا:  "ألم أقل أن حزب الجماعة الإسلامية فى مصر خائن ومنافق".

وتسببت تصريحات غنيم في ردود فعل واسعة من قادة وأفراد الجماعة الإسلامية حيث استنكر: "حزنت لهجوم الشيخ وجدي غنيم على الجماعة الإسلامية.. وأذكره بقوله تعالي: "فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وقال الإسلامبولي في تدوينته أيضًا: "نقبل منكم النصيحة ولا نقبل التخوين والتكفير.. ما يسيء لإخواني في الجماعة الإسلامية في الداخل يسيء لي ولإخواني بالخارج.. ويكفينا وإخواننا ما يصيبنا من شرور".

كما هاجم القيادي بالجماعة ممدوح علي يوسف تصريحات غنيم الأخيرة، والتي تسببت في إساءة للجماعة الإسلامية، بحسب قوله.

وكتب يوسف علي صفحته علي "فيس بوك": "سمعت الإصدار الأخير من الشيخ وجدي غنيم وتكلمه على الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وحقيقة ساءني إساءة بالغة اتهامه لبعض إخواني بالنفاق والخيانة وهذا اتهام باطل فيه تجني على إخوة من خير العاملين لدين الله".

وأضاف: "وأسأل الله تعالى أن ينير بصيرته وأن يحفظ العاملين لدين الله جميعًا.. وأن يصلح بين عباده المؤمنين"، مؤكدًا أن الله مطلع على القلوب وأن هناك يومًا سنقف فيه أمام الله تعالى يأخذ لكل ذي حقٍ حقه".

يأتي هذا عقب تصريحات طه الشريف العضو السابق بالهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، والتي أكد فيها أن الجماعة الإسلامية وقياداتها حافظت على اتزان النفس وعفة اللسان حينما كانت جماعة الإخوان تزايد على الجماعة الإسلامية في محنتها تزلفا وتقرباً من السلطة حتى قال كبيرهم في نهاية الثمانينات: "إننا نجدد البيعة للرئيس مبارك ولي نعمتنا".

وأضاف الشريف: |حينما راجعت تسجيل السيد "غنيم" الأخير وجدته وللأسف يردد مجموعة من الأكاذيب وكأنها حقائق ومسلّمات.

وأوضح أن غنيم يخضع في أيديولوجيته التي تتلخص في الصدع دوما بحالة الاستعلاء المغلوط بالإيمان في معاملة المخالفين والمختلفين في العقائد كالنصارى واليهود أو المخالفين في الأراء كبقية القوى الوطنية من ليبراليين ويساريين وغيرهم تلحظها في تهكمه على دعاوى الاصطفاف الوطني وقبول الآخر التي دائما ما يؤكد عليها حزب البناء والتنمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة
» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير
» "الشروق" تحتضن مقر "كاف" الجديد
» إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ "جيما" الإثيوبي
» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت
» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "صلاح" عقب أدائه الرائع أمام نابولي؟
» سيدة تجد شيئا صادمًا في وجبة "كنتاكي" .. والمطعم يفاجئها برده
» القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر