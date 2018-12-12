عامل يغتصب زوجته أمام صديقه فى "ليلة الدخلة"

12 ديسمبر 2018 - 11:43 ص

تقدمت ربة منزل بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري لإنهاء حياتها الزوجية بعد 4 أيام من الزفاف بدعوى اغتصابها أمام صديقه "ليلة الدخلة".

وقالت الزوجة فى دعواها:"إنها تزوجت من زوجها الذى ادعى أنه من الصعيد، ووالده ووالدته متوفيان، وجلب معه سيدة ادعى أنها شقيقته، وأنه يعمل فى الدول الخليجية وبعد شهر العسل سيسافر إلى الخارج، وهيأخذنى معه وإنه هيتكلف بكل تجهيزات الفرح".

وأضافت الزوجة فى دعواها أن زوجها مارس معها أشد أنواع الكذب واتضح أنه نصاب، مضيفة فى "يوم الدخلة"، لاقيت صاحبه اللي كان معاه في الفرح موجود في الشقة، بدعوى عمل مهم وطلب منها زوجها تغيير ملابسها، حتى فوجئت بصاحبه يدخل معه ولما بدأت ترفضه ضربها واغتصبها قدام صاحبه قالها إنتي هتعملى عليّ شريفة".

وتابعت أن زوجها هرب ولم تعرف طريقه حتى الآن بعدما وجه لها سيلا من الضرب والاعتداء.