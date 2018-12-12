صورة تجمع بين العلمين المصري والإسرائيلي تثير الجدل

12 ديسمبر 2018 - 11:51 ص

أثارت صورة تجمع بين العلم الإسرائيلي والعلم المصري الغضب على "تويتر" بين المصريين حيث اعتبروها إهانة مرفوضة.

ونشر الصورة موقع "سبورت 5 الإسرائيلي"، تحت عنوان مشجعون إسرائيليون الى جانب العلم المصري قبل بداية مباراة دوري أبطال أوروبا في ليفربول اليوم مبروك لصلاح وليفربول".

وكان محمد صلاح قد أحرز أمس الثلاثاء هدفًا لفريقه ليفربول في مرمي نابولي، صعد به إلي دور التالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التعليقات لتشكك في جنسية المشجعين، فمنهم أكد أنهم مجرد مشجعين إنجليز يشجعون فريقهم ليفربول، ومنهم من أكد أنهم غير مصريين.

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