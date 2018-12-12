الداخلية تضبط 3 تجار بحوزتهم 5 ملايين جنيه و22 ألف دولار

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إكسترا نيوز

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نجيب محفوظ

باحث أثري

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الشرقية من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وذكرت التحريات قيام عاطلين -وموظف بإدارة الأوقاف- مقيمين بدائرتى مركزى شرطة أبوكبير، وأولاد صقر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من محل إقامة الموظف مسرحًا لاستقبال عملائهم ومزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمنزل العاطل ذو المعلومات وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها  5 ملايين و150 ألف جنيه، 22210 دولارات أمريكية، 2200 يورو، 35650 ريالا سعوديا وسيارة ملاكى ملك العاطل ذي المعلومات واعترفوا بنشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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