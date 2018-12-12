"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

12 ديسمبر 2018 - 12:29 م

"خنقوا حروفي كي تموت.. فصرت أغنية الوجود" كان هذا ضمن أبيات من قصيدة شعرية أهداها الشاعر أحمد بن راشد بن سعيّد للصحفي الراحل جمال خاشقجي، وأنشدها الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز، حيث اختارته مجلة "تايم" الأمريكية، أمس الثلاثاء عقب الأنشودة ضمن الفائزين بشخصية العام 2018.

العجيب الأن الأنشودة من كلمات سعيد كان قد تم إنشادها قبل إعلان التايم بثلاثة أيام؟، ما يعتبر نبوءة للشاعر عن صعود اسم خاشقجي عالميًا علي المجلات والصحف.

وكانت المجلة قد نشرت في تغريدة عبر تويتر، أسماء 4 صحفيين، ووسيلة إعلامية، اختارتهم ليكونوا شخصيات العام، وهم: "السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، والفلبينية ماريا ريسا، والصحفيين الميانماريين من وكالة رويترز؛ والون، وكياو سوي.

كما اختارت المجلة صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 يونيو الماضي، في أنابوليس، في ولاية ميريلاند.

يذكر أن الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز قد أهدي أغنية للصحفي الراحل على حسابه على "تويتر".

وكتب عبد العزيز على حسابه فى تويتر: "هذه الأغنية أهديها لفقيد الشعب جمال خاشقجي رحمه الله الذي ترك رحيله في قلوبنا جرحًا لا يندمل.. شكرًا لـ أحمد بن راشد بن سعيد الذي سمح لي باستخدام الكلمات، وشكرًا لكل من ساهم بالعمل من تلحين وعزف ومونتاج، وشكرًا لكل من انتظر المقطع رغم خشونة الصوت ونشازه".

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الحزينة، حيث غرد حساب أحمد سيف: "المقطع رائع جدًا وأعاد بعث الأحزان التي كنا بدأنا ننساها".

وغردت مها قائلة: "الكلمات والصوت روعة.. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته".

وكتبت دينا: "مش عارفه أحكي عن الفيديو ولا الكلمات ولا صوتك.. العمل رائع جدًا ومحزن جدًا".

كما كتب أحد النشطاء: "عمر والله صوتك وأداؤك شي جبار، وهذا العمل سيبقي الشهيد جمال بالذاكرة مهما طال الزمان".

وجاءت كلمات الأنشودة:

" ما ليس يمحي بالأسيد..اسمي الذي حاز الخلود

يا قاتلي إني هنا .. لو قطعوني بالحديد

أنا إن طحنت أو نشرت..وإن صهرت غدا أعود

لا تسألوا عن جثتي ..فأنا المخلد والشهيد

ما ضاقت الدنيا علي..وقد نجوت من اللحود

خنقوا حروفي كي تموت..فصرت أغنية الوجود