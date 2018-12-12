هادى يطالب برفات عبد الله صالح

12 ديسمبر 2018 - 12:29 م

أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، أن قائمة الحكومة للأسرى والمعتقلين شملت جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، بمن فيهم أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ورفاته.

وأكد الوزير اليمني أن الحكومة طالبت بتسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وكتب على "تويتر": "‏‏‏بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، شمل كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا من كل الأطراف والمكونات السياسية، بمن فيهم أقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه والإفراج عن قيادات وكوادر المؤتمر في سجون الحوثيين".

وأضاف أن الحكومة سلمت 8576 اسمًا تضم سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وناشطين ونساء اختطفتهم الجماعة الحوثية من منازلهم ومقرات أعمالهم، فيما تضم القوائم الحوثية لـ7487 من أسرى الحرب وقعوا في قبضة الجيش وهم يقاتلون في صفوفها.

وأضاف الوزير اليمني أن وفد الحكومة تقدم بطلب ضمانات واضحة يلتزم فيها الحوثيون بعدم تكرار هذا الأمر حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب.

كما طالب الفريق الحكومي بأن يتضمن الاتفاق عودة الحرية للصحفيين وعودة حرية الصحافة والمواقع الإعلامية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى فك الحجب عن كل المواقع التي أغلقت وتمت مصادرة ممتلكاتها دون أي وجه قانوني.