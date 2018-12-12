صرخة تدفع عاملا لقتل طفلة أثناء سرقتها

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تمكن قطاع الأمن العام من القبض على عامل لاتهامه بخنق طفلة جاره حتى الموت، ووضعها فى "جوال" لسرقة قرطها الذهبى فى سوهاج.

وردت معلومات لمركز شرطة طهطا، من مزارع يفيد باختفاء ابنته أثناء لهوها أمام المنزل بناحية الصوامعة غرب بدائرة المركز، والعثور على جُثتها داخل "جوال" بلاستيك خلف منزله موثوقة اليدين والقدمين، ووجود حبل ملفوف حول رقبتها.

على الفور كثف قطاع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حتى تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه باستدراج الطفلة حال لهوها أمام منزلها لداخل منزله لسرقة قرطها الذهبي، إلا أنها قامت بالبكاء والصياح.

 

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