مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

12 ديسمبر 2018 - 12:49 م

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا عن أن مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، اشترى نادي إف سي اندورا الإسباني بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي اندورا الذي سيتم الإعلان عن أسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

يشار إلى أن بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخرا على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

وتأسس نادي إف سي اندورا لكرة القدم عام 1942 ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي اندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على اسبانيول في المباراة النهائية.