» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير

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عمرو محمد_متابعات

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الكلاب

ذكرت دراسة حديثة بأن النساء اللاتي يشاركن أسرتهن مع الكلاب يشعرن بالراحة أكثر من النوم مع شريك بشري.

وحسبما ذكرت "دويتشة فيليه"، أظهرت بيانات الدراسة، التي نُشرت في "مجلة الجمعية الدولية لعلم الإنسان"، أن النوم مع شريك بشري بالغ له آثار إيجابية وسلبية على نوم الإنسان، كما أوضحت وجود تأثيرات للحيوانات الأليفة على جودة النوم لدى البشر.

ووفقًا للدراسة التي أجريت في كلية كانيسيوس في نيويورك، فإن النساء أكدن أن النوم بجانب الكلاب في السرير أزعجهن بشكل أقل من وجود الرجل، وشعرن أكثر بالأمان والراحة.

وبحسب موقع "فوكس نيوز" الإخباري، فقد شاركت في الدراسة التي أجريت عبر استطلاع للرأي على شبكة الإنترنت 962 امرأة بالغة في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تقسيمهن إلى مجموعات، 55% من السيدات ممن شاركن سريرهن مع كلب واحد، و31% سيدة شاركن سريرهن مع قطة واحدة، بالإضافة إلى ذلك شاركت 57% من النساء سريرهن مع شريك بشري، بحسب الموقع الأمريكي.

ووجدت الدراسة أن صاحبات الكلاب شعرن بالراحة والأمان والنوم العميق أكثر من أولئك اللاتي لديهن قطط. كما أن هؤلاء السيدات كان لديهن روتين يومي للنوم واستيقظن مبكراً عن الأخريات. كما وجدت الدراسة أن النساء اللواتي شاركن نومهن مع القطط شعرن بقدر قليل من الاضطراب الذي يشعرن به أثناء النوم بجانب شريك بشري.

 لكن هذا لا يعني أن النوم مع شريكك هو الخيار الأسوأ، إذ أكدت حوالي 57% من المشاركات أنهن يشعرن بالراحة أيضاً مع شريك بشري. وقالت أخريات إنهن يحصلن على نوم جيد مع كل من شريكهن والكلب أيضًا.

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