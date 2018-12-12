تورط شرطيين في فيديو الهرم الإباحى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة تصوير فيلم إباحى فوق الأهرامات، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين تورط رجلي أمن وشخص ثالث يعملون بمنطقة الأهرامات، بتسهيل تصوير الفيديو.

وذكرت التحقيقات تورط فردي أمن من المسئولين عن حراسة المنطقة الأثرية، وكذلك أحد العاملين في هذا القطاع وألقت الجهات الأمنية القبض على فردي الأمن والشخص الثالث، قبل أن تجري معهم تحقيقات بشأن الواقعة، إلى جانب إحالتهم للنيابة العامة.

وبّينت التحقيقات أن فردي الأمن تواجدا في وقت صعود المصور الدنماركي وصديقته إلى سفح الهرم، حيث وجهت الجهات الأمنية إليهما تهمة الإهمال خلال أعمال الحراسة المكلفين بها.

يذكر أن مقطع الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره الشاب الدنماركي أندرياس هفيد مع صديقته، أثار غضب المصريين، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن ذلك.

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