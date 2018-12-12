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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا

عرب وعالم

فيضانات فرنسا
فيضانات فرنسا

وكالات- الدويني فولي

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بوسط فيتنام إلى 14 قتيلاً، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام، اليوم الأربعاء.

وذكر موقع فن إكسبريس الإخباري أن البلدات في وسط فيتنام بدأت في تسجيل فيضانات غامرة ابتداء من السبت الماضي، بعدما ضربت المنطقة أمطار موسمية غير معتادة.

وقال المسئولون في إقليم بينه دينه إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة حتى اليوم، في حين تم العثور على خمس جثث في أقاليم قوانج نام وجثتين في إقليم قوانج تري وجثة في إقليم ثوا ثين هوي.

وغمرت مياه الفيضانات مدينة دان انج مطلع هذا الأسبوع، بعدما هطل 635 ملي متر من الأمطار خلال 24 ساعة في الفترة بين يومي السبت والأحد الماضيين.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المنطقة بقية الأسبوع، رغم أن مياه الفيضانات انحسرت.

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